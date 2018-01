Russen hacken vanuit een betonblok in Zoetermeer

Cruciale FBI-info kwam uit Nederland

De Nederlandse veiligheidsdiensten hebben cruciale informatie aangeleverd voor het FBI-onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Nederlandse cyberspionnen keken vanaf de zomer van 2014 maandenlang mee hoe de Russen Amerikaanse computersystemen van de Democratische Partij, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Witte Huis infiltreerden en gaven die informatie door aan de Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Dat werd donderdagavond bekend uit onderzoek van de Volkskrant en Nieuwsuur. Het was al langer bekend dat de Amerikanen de informatie over de Russische hacks hadden gekregen van een bevriende inlichtingendienst. Die dienst blijkt nu de Nederlandse AIVD te zijn. Ook werden meer details bekend: de Nederlanders waren op hun beurt de Russische systemen binnen gedrongen en konden zelfs via een gehackte beveiligingscamera meekijken wie er namens de Russen aan het werk was.

Een woordvoerder van de Russische president Putin stelde gisteren dat het nieuws ‘niet is gebaseerd op officiële verklaringen van inlichtingendiensten’. ,,Dit gooit alleen maar olie op het vuur van de anti-Russische hysterie in de VS". Het FBI-onderzoek naar de Russische inmenging loopt nog steeds, volgens Amerikaanse media wil onderzoeker Mueller binnenkort president Trump horen als getuige.