Russen weigeren toestel Air France-KLM nu het niet meer boven Belarus vliegt

Promotie­feest NEC trekt 8000 fans, burgemees­ter: ‘Zoiets hou je niet tegen’

24 mei Dat gisteravond duizenden NEC-fans bijeen kwamen bij het Goffertstadion, was volgens de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls onvermijdelijk. ,,We hebben het ook elders in het land gezien, zoiets hou je niet tegen.”