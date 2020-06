Russen zagen meer dan wij: geheime kaarten tonen verbluffende details van vliegvelden in Nederland

Kaartenhandelaar Aivars Beldavs uit Riga, voormalig dienstplichtig militair in het Russische leger, toont een handjevol militaire stafkaarten van Nederland. Van hoge kwaliteit en zeer gedetailleerd. Er is iets geks mee aan de hand. Ze zijn van rond 1980, het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Maar ze zijn van Russische makelij. De details zijn verbluffend: er staan meer gegevens op dan op Nederlandse topografische kaarten uit die tijd. Ook militaire geheimen. De Russen, zo blijkt, hebben decennialang – in het diepste geheim – grote delen van de wereld in kaart gebracht. Hoe hebben ze dat geflikt? En wat wilden ze met de kaarten?