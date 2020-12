Russische spionnen moeten Nederland verlaten, Rusland komt met 'adequate' reactie

Meer incidenten op Urk verwacht tijdens kerstvakan­tie: ‘Maak een eind aan speelkwar­tier’

7 december Illegale feesten, vuurwerk en rellen. Op verschillende plaatsen in Nederland roeren jongeren zich in de laatste maand van 2020. Gemeenten moeten niet alleen optreden, maar ook met de jongeren in gesprek gaan, vindt politiewetenschapper Jaap Timmer (Vrije Universiteit).