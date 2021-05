Rust keert terug in Amsterdam na titelfeest

VideoDe rust lijkt zondagavond weer teruggekeerd in Amsterdam, waar duizenden Ajax-fans eerder op de dag het kampioensfeest vierden. Rond 19.00 uur waren veel supporters weer naar huis gegaan. Ook een groot deel van de grote politiemacht die op de been was, is vertrokken.

De gemeente probeerde er alles aan te doen om een kampioensfeest te voorkomen, maar toch was het zondagmiddag druk in het Amsterdamse centrum. Er werd bier gedronken en op veel plekken vuurwerk afgestoken, met name toen in de lege Johan Cruijff ArenA het laatste fluitsignaal klonk. Ajax versloeg FC Emmen daar met 4-0 en pakte de 35ste landstitel in de clubhistorie.

Fans waren samengekomen op het Rembrandtplein en het gebied op de Wallen, waar ze elkaar omhelsden en samen feestvierden. Voor het Leidseplein en omgeving was een noodverordening afgegeven en bleef het rustig. Inmiddels is op veel plekken in de binnenstad meer politie op de been dan fans. Kroegjes waar voetbalfans nog stonden te feesten zijn gesloten.

ArenA

Ook bij de Johan Cruijff Arena is het weer rustig. Eerder op de dag waren duizenden fans daarnaartoe gekomen om het landskampioenschap te vieren. Er werd gezongen, gesprongen, bier gedronken en vuurwerk afgestoken. 's Middags werd het zo druk op de Johan Cruijff Boulevard bij het stadion dat de gemeente moest oproepen om er niet meer heen te gaan.

De toegestroomde fans kregen ook nog de kampioensschaal te zien. De Ajax-spelers toonden die vanaf het parkeerdek van de ArenA en vierden feest met de supporters. De coronaregels werden daarbij niet nageleefd; de hossende menigte fans stond dicht op elkaar. De politie, die massaal aanwezig was, stond het toe. Wel werd Ajax na enige tijd door de gemeente verzocht om de ‘spontane huldiging’ te beëindigen.

Na 18.00 uur was het merendeel van de supporters weg, maar stond nog een klein groepje te zingen, te dansen en te hossen. Hierbij staken ze soms ook vuurwerk af. Groepen supporters begaven zich naar het treinstation, of ze bleven hangen bij kroegjes op het terrein.

Huldiging

Een officiële huldiging zit er voor Ajax dit jaar niet in. ,,Hoe graag we ook samen feest zouden willen vieren, door de coronapandemie is een huldiging niet mogelijk", schreef burgemeester Femke Halsema na afloop van de wedstrijd in een Instagrampost. Halsema, die ook alle Ajaxfans feliciteerde met de titel, stelt dat de Ajacieden op andere manieren geëerd worden, bijvoorbeeld met vlaggen en door de gemeente geplaatste posters.

Pilots

Bij de kampioenswedstrijd mocht geen publiek aanwezig zijn. Afgelopen tijd vonden er pilots plaats waarbij voetbalsupporters naar binnen mochten, maar het kabinet zette vorige week een streep door die experimenten. De supportersvereniging van Ajax was daar teleurgesteld over. ,,Als we 7500 geteste mensen hadden kunnen toelaten in het stadion was dat een betere oplossing geweest”, zei directeur Fabian Nagtzaam. Nu was het volgens Nagtzaam moeilijk in te schatten wat er zou gaan gebeuren.

