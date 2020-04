Rustgebied vernield door groep terreinwagens: ‘Hierop volgen flinke sancties’

Politie en veilig­heids­be­raad tevreden over rustig paasweek­end

21:03 De politie is tevreden over de wijze waarop de Nederlandse bevolking tijdens het paasweekend is omgesprongen met de coronamaatregelen. Op de meubelboulevards en in de natuur was geen sprake van drukte, al moest er wel opgeroepen worden de Bollenstreek te mijden. De samenleving krijgt in zijn geheel een compliment van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters.