Rutgers onderzoekt juridische stappen tegen FvD om uploaden verwijderde Lentekriebels-video

Expertisecentrum Rutgers onderzoekt juridische stappen tegen Forum voor Democratie vanwege het schenden van auteursrecht. De partij van Thierry Baudet plaatste dinsdag zonder toestemming een video van Rutgers op het eigen YouTube-kanaal waarin ouders met hun kinderen praten over liefde en seksualiteit. De video is eerder door Rutgers offline gehaald omdat die door tegenstanders zou worden gebruikt om misinformatie te verspreiden.

Met zo’n 2800 deelnemende scholen is de animo voor de zogeheten Week van de Lentekriebels groter dan ooit. Tegelijkertijd ziet expertisecentrum seksualiteit Rutgers, dat de Week van de Lentekriebels samen met de GGD’en organiseert, dit jaar ook een stuk meer ophef over de week dan voorheen. ,,Foutieve berichten en nepnieuws dragen daaraan bij. Die hele onlinehetze is nieuw voor ons”, zegt expert seksuele vorming Luc Lauwers.

Centraal staat een vijf minuten durende video van Rutgers, waarin kinderen tussen de 4 en 10 jaar met hun eigen ouders in gesprek zijn over hun lijf, wat je fijn vindt en hoe je grenzen aangeeft. Zo wordt aan een 4-jarig jongetje door zijn moeder gevraagd of hij wel eens aan zijn piemel zit. Een 9-jarig meisje wordt door haar moeder uitgelegd wat een zaadlozing is. ,,Allemaal dingen waar kinderen vragen over hebben, en waarover je kinderen goed wilt informeren. Juist door de eigen ouder”, legt Lauwers uit.

Op sociale media zijn honderden reacties te lezen van ouders die vinden dat deze seksuele oriëntatie niet thuishoort op een basisschool. Een petitie die oproept om de themaweek te cancelen is al ruim 21.000 keer ondertekend.

‘Schokkende seksualisering’

Rutgers constateert dat de video een eigen leven is gaan leiden op sociale media. ,,Om de kinderen in de video in bescherming te nemen, hebben we de video offline gehaald”, legt Rutgers uit. Zowel Rutgers als de kinderen en de ouders in de video blijven volledig achter de inhoud staan, benadrukt Lauwers. ,,Ze snappen ook dat we hebben besloten het filmpje te verwijderen.”

Forum voor Democratie besloot de verwijderde beelden alsnog op het eigen YouTube-kanaal te plaatsen. Daarbij gebruikt de partij de koptekst: ‘Verwijderde video. Schokkende seksualisering van jonge kinderen.’ De video eindigt met een oproep om de zogenaamde ‘woke-indoctrinatie’ op scholen te stoppen. Een woordvoerder van de partij laat weten de video om die reden niet te verwijderen. ,,Het is overduidelijk dat Rutgers zich betrapt voelt en dat ze alles probeert om haar vieze sporen te wissen. Wij achten het een kwestie van algemeen belang om publiek te maken met welk seksueel verwerpelijk materiaal van Rutgers kinderen in het basisonderwijs worden geconfronteerd.”

‘Gefronste wenkbrauwen’

Ook onderwijsminister Dennis Wiersma kreeg ‘gefronste wenkbrauwen’ toen hij sommige voorbeelden onder ogen zag, zei hij dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Deze voorbeelden zijn echter geen onderdeel van de Week van de Lentekriebels of lespakketten die gedurende de week worden ingezet. Maar afbeeldingen uit oude boekjes van andere mensen en organisaties, en een citaat van een boek voor volwassenen, stelt Rutgers.

,,Ik kan onmogelijk bij iedereen die een vertaling maakt van de leerdoelen in het onderwijs precies weten wat er gebeurt”, reageerde Wiersma. ,,Daarom willen we juist dat er controles zijn, dat je in de eerste plaats het gesprek kan voeren en in de tweede plaats kan melden.” Hij verwijst naar de onderwijsinspectie, waar mensen klachten kunnen indienen.

Rutgers heeft bij YouTube intussen een verzoek ingediend om de video offline te halen. ,,De ouders en de kinderen hebben Forum geen toestemming gegeven om de beelden te publiceren”, legt een woordvoerder uit. Dat maakt Forum voor Democratie niet uit, zegt een woordvoerder. ,,Wij zijn bereid om het beschermen van onze kinderen tot de hoogste rechter te verdedigen.”

Het lespakket van de Week van de Lentekriebels heeft als uitgangspunt om kinderen ‘op een positieve manier’ over relaties en seksualiteit te leren. Voor sommige mensen confronterend: piemel en clitoris worden bij de naam genoemd. Scholen kunnen als ze willen ook een 3D-model van een clitoris krijgen, om daar in hogere groepen uitleg over te geven. Het idee is dat dit zal bijdragen aan latere plezierige ervaringen.