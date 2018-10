Rutte: Drama Srebrenica drukte tot laatst zwaar op Wim Kok

In een uitgebreide verklaring gaat Rutte in op ‘de grote betekenis’ die Kok voor ons land heeft gehad. Hij staat stil bij zijn lange staat van dienst: hoe hij in 1976 de eerste voorzitter van vakbond FNV werd en - 26 jaar later - in 2002 afzwaaide als minister-president.

,,In de tussenliggende jaren was hij zowel architect als aannemer van het Nederlandse poldermodel, waarvoor hij ook internationaal respect en waardering afdwong”, stelt Rutte. Daar kreeg hij geen kapsones van. ,,Met zijn sobere nuchterheid stond hij in de beste traditie van Willem Drees”, zo verwijst Rutte naar de legendarische partijleider van de SDAP en later de PvdA, de partij van Kok.

Als eerste minister stond Kok boven de partijen, aldus Rutte. ,,Die hang naar nuance, naar degelijkheid en naar het verstandige compromis typeert hem als bestuurder misschien nog wel het meest.” Maar Kok was ook een man die een groot verantwoordelijkheidsgevoel had en hoge eisen stelde aan zichzelf en de mensen met wie hij werkte.

Keerzijde

Dat verantwoordelijkheidsgevoel had ook een keerzijde, schrijft Rutte. ,,Het is geen geheim dat het drama Srebrenica tot op het allerlaatst zwaar op hem heeft gedrukt.” De enclave in de Bosnische stad stond in 1995 – Kok was pas net premier – onder bescherming van Nederlandse militairen, toen die werd ingenomen door Bosnisch-Servische troepen. Daarbij kwamen naar schatting 7000 moslimmannen en –jongens om het leven.

Onder de ‘schijnbaar onverstoorbaarheid’ van Kok ging volgens Rutte een ‘sociaal bewogen man schuil’. ,,Hij kon diep persoonlijk geroerd raken door onrecht en menselijk lijden. Het is die combinatie van hoofd en hart die Wim Kok maakte tot wie hij was. Een groot man aan wie ons land veel dank is verschuldigd.”

Rutte wenst Koks vrouw Rita, zijn kinderen en kleinkinderen zijn politieke en andere vrienden heel veel sterkte toe.