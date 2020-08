Rutte en De Jonge geven donderdag persconferentie over stijging coronagevallen

update Geen vervolging agenten die appjes verstuur­den over ‘pauperal­loch­to­nen’ en ‘kutafrika­nen’

12:23 Het Openbaar Ministerie in Rotterdam gaat de agenten, naar wie een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van uitlatingen in een WhatsApp-groep, niet vervolgen. De betrokken agenten omschreven de verdachten onder meer als ‘kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen’ op wie ze willen ‘schieten’. Uit onderzoek door het OM is gebleken dat sommige uitlatingen zeker laakbaar en niet passend zijn voor politiefunctionarissen, maar niet strafbaar, omdat ze in een besloten WhatsApp-groep zijn gedaan.