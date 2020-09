Rutte en De Jonge geven vanavond persconferentie over nieuwe maatregelen

Premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge geven maandag om 19.00 uur een persconferentie over de corona-aanpak. Gisteren spraken ministers uit het kabinet en experts van het RIVM op het Catshuis informeel over de corona-aanpak. De nieuwe opmars van het virus baart het kabinet grote zorgen.

Vanavond is er ook nog een overleg met de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s. Op de agenda staan een mondkapjesplicht voor mensen met contactberoepen (zoals kappers), en plastic gezichtsbeschermers voor bedienend personeel in de horeca. Ook moet er wat de burgemeesters betreft een verplichte registratieplicht komen in de horeca.

‘Geen halfslachtige maatregelen’

Bronnen rond het kabinet noemen het alarmerend hoge aantal coronabesmettingen de reden dat er ‘geen halfslachtige maatregelen’ kunnen worden genomen. Tegelijkertijd wil het kabinet ook niet direct het land weer op slot zetten. Daarvoor zijn de gevolgen te ingrijpend. Enerzijds zijn strenge volksgezondheidsmaatregelen nodig om de zich snel uitbreidende corona-epidemie onder controle te krijgen. Anderzijds wil het kabinet juist zo min mogelijk maatregelen treffen om de kwakkelende economie niet de nekslag te geven. ,,Het gaat om maatvoering. Te softe maatregelen zijn geen optie, maar heel Nederland op slot zetten ook niet’’, aldus een bron rond het kabinet.

Gisteren meldde het RIVM wederom een recordaantal besmettingen: 2995. Al weken loopt dat aantal elke dag op. Dat geldt ook voor het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt. Gisteren waren dat er 617, waarvan 127 op de intensive care. Het gaat bij ons sneller dan bij onze buren Duitsland en België.

Vandaag komt het Outbreak Management Team (OMT), de club van experts die het kabinet adviseert, met een nieuw advies over de aanpak van de coronacrisis. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Daar stijgt het aantal besmettingen het snelst. Al is er bijna geen gemeente in Nederland meer waar geen besmettingen zijn. Alleen op Schiermonnikoog is dat nog zo.

Vandaag of morgen worden in elk geval strengere maatregelen voor de drie grootste steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag aangekondigd. Het aantal besmettingen loopt daar zó hard op, dat niets doen geen optie meer is. Mogelijk worden de regels voor het aantal mensen dat bijeen mag komen nog verder aangescherpt.

Het past in de strategie die het kabinet heeft gekozen deze zomer: regionale maatregelen om snel lokale brandhaardjes uit te trappen voordat het vuur overslaat naar de rest van het land. Zo kunnen regio’s waar amper besmettingen zijn gespaard blijven van strengere regels. Tijdens de eerste golf dit voorjaar kwamen er veel klachten over de strenge regels. Toen gold de intelligente lockdown overal.

Lappendeken

Maar die nieuwe aanpak ligt onder vuur. ,,We moeten ons afvragen of Nederland wel groot genoeg is voor allerlei regionale maatregelen’’, aldus Hubert Bruls, de voorzitter van het overleg tussen de 25 veiligheidsregio’s en burgemeester van Nijmegen. Veel burgemeesters willen liever extra landelijke coronamaatregelen in plaats van een lappendeken van regionale regels. Bruls: ,,We moeten oppassen voor verwarring door te veel aparte maatregelen. We zijn meer gebaat bij maatregelen die goed begrepen worden.’’

Vandaag overlegt het kabinet met de veiligheidsregio’s. Op de agenda staan ook maatregelen die overal zouden moeten gaan gelden: een mondkapjesplicht voor mensen met een contactberoep zoals kappers, een registratieplicht voor bezoekers in de horeca (nu is dat nog vrijwillig) en plastic spatmaskertjes voor personeel in de horeca.

Waterbed

Het kabinet houdt echter vast aan zijn regionale strategie. Nadat er sinds gisteravond in 14 van de 25 veiligheidsregio’s nog maar 50 mensen bij elkaar mogen komen (met een uitzondering voor uitvaarten en religieuze bijeenkomsten) en de horeca overal om 1 uur ’s nachts dicht moet zijn, komen daar nog wat strengere eisen voor de drie grote steden bij.

Maar ook de GGD’s hebben al gewaarschuwd voor die aanpak. GGD-directeur Sjaak de Gouw wijst op het ‘waterbedeffect’. Toen bijvoorbeeld de regels voor bruiloften in de eerste zes regio’s werden aangescherpt, zagen verhuurders van feestlocaties dat mensen hun bruiloft verplaatsten naar een andere regio. Al vindt Rutte dat dit niet overdreven moet worden. ,,Het is niet zo dat alle huwelijken nu massaal verplaatst zijn.’’

