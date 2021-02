Rutte heeft kappersafspraak al staan: ‘Jaar van tevoren ingepland’

Aantal klachten over pakketbe­zor­gers fors toegenomen in coronajaar 2020

8:54 Het aantal klachten over pakketbezorgers is het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Consumentenbond voor het derde jaar op rij heeft uitgevoerd. Er werd in coronajaar 2020 fors meer online besteld, omdat de winkels dicht waren door de lockdowns.