Rutte weet dat hij handlangers heeft die evengoed afgerekend zullen worden op wanstaltig bestuur

CDA-afdelingen pal achter Omtzigt en tegen deelname aan kabinet onder Rutte

7:42 Een groep van circa twintig CDA-afdelingen roept partijleider Wopke Hoekstra op niet in een kabinet onder premier Mark Rutte te gaan zitten. Het land ‘waarachtig dienen’ kan ook vanuit de oppositie, stellen de ondertekenaars in een brandbrief aan de partijtop, waarin zij zich ‘expliciet’ achter CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt scharen. In Twente is de brief ondertekend door CDA Losser.