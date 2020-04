Rutte: Wereld van vóór coronacrisis keert niet meer terug

Ultieme wanhoopspo­ging: Wouter (25) start eigen ‘vliegmaat­schap­pij’ om eiland te ontvluch­ten

20:58 Een groep Nederlandse toeristen die maandenlang dreigde vast te zitten op een eiland in de Filipijnen, is in een ultieme wanhoopspoging een eigen ‘vliegmaatschappij’ begonnen. Onder de noemer ‘Dutch Airways 2020' is het een vriendengroep van twaalf Nederlanders gelukt om een volledige vlucht voor veertig toeristen waar te kunnen maken. Een woordvoerder van KLM bevestigt het verhaal. ,,We zijn echt ontzettend trots dat we dit voor elkaar hebben gekregen.”