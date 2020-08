Ruzie om mondkapje ontaardt in vechtpartij aan boord van vliegtuig naar Ibiza

coronacrisis LIVE | 18 miljoen corona-infecties wereldwijd, vandaag opnieuw demonstra­ties tegen coronare­gels

9:56 Het aantal besmettingen met het coronavirus stijgt in Nederland verder. Gisteren kwamen er 431 gevallen bij. Vanmiddag gaan mensen in Groningen, Amsterdam en Enschede opnieuw de straat op om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Gisteren raakten er bij een grote demonstratie tegen de coronaregels in Berlijn achttien agenten gewond, waarna het protest werd beëindigd. In dit blog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus.