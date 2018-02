Ruzie tussen directie en artsen in kliniek: al enige tijd geen operaties

Een ruzie tussen directie en artsen in een particuliere kliniek in Maastricht is wel heel hoog opgelopen. Door het conflict worden in de Reinaert Kliniek al enige tijd operaties meer verricht. Dat schrijft Dagblad De Limburger.

Volgens de krant is de operatiestop een gevolg van een al langer slepende ruzie en is een chirurg, Eus Uludag, recent door de kliniek op non-actief gesteld. Het geschil lijkt geen ernstige gevolgen te hebben voor de patiënten van de kliniek. Sinds vorige week zijn er acht al geplande operaties afgezegd.

De Reinaert Kliniek, waar specialistische behandelingen worden uitgevoerd, wordt sinds vorig jaar zomer streng in de gaten gehouden door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In juli vorig jaar constateerde de Inspectie een groot aantal tekortkomingen. De kliniek werd onder meer bekritiseerd vanwege operaties van te jonge kinderen en de implantatie van borstprotheses in ongeschikte operatiekamers. Tegen de regels droegen medewerkers sieraden en lange mouwen.

De kliniek kreeg drie maanden de tijd om verbeteringen door te voeren, maar op 6 oktober bleek dat nog niet volledig gelukt. Instrumenten werden niet goed genoeg gesteriliseerd en ook reanimatiescholing bleef achter. De Reinaert Kliniek kreeg een dwangsom opgelegd door de Inspectie. Zolang de situatie niet op orde is, moet de instelling 1000 euro per week betalen, met een maximum van 10.000 euro.

Onveilig

De specialistische chirurgen die bij de Reinaert Kliniek werken, stuurden 2 februari een e-mail naar de directeur van de kliniek, Sjaak Haakman. In de e-mail kondigden ze aan dat ze per direct niet meer wilden opereren omdat de twee OK’s – waarin sinds mei gewoon was doorgewerkt – onveilig zouden zijn. Ze wachtten liever met opereren tot de Inspectie een eindoordeel gegeven heeft. Volgens Haakman zijn de OK’s echter niet onveilig en zijn juist alle punten afgelopen woensdag met de Inspectie afgekaart. De Inspectie voor de Gezondheidszorg kan dat nog niet bevestigen, meldt De Limburger.

Volgens Haakman gaat de ruzie tussen de artsen en de kliniek. De artsen zijn verzameld in een collectief, het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Via het MSB worden specialisten ingehuurd door de kliniek. De ruzie centreert zich, volgens Haakman, om de teruggave van honorarium. In de kliniek zijn sinds 2012 meer operaties verricht dan met de verzekeraars was afgesproken. De operaties komen voor eigen rekening, maar artsen kregen daarvoor al wel een honorarium. Haakman wil deze kosten, een bedrag van 100.000 euro, terugvorderen.

Woord tegen woord

Het e-mailbericht van de chirurgen werd, zou door de op non-actief-gestelde chirurg Uludag bedacht zijn. Uludag is voorzitter van het MSB. Volgens Haakman houdt juist zij zich niet aan de protocollen, hoewel ze daar wel voor gewaarschuwd zou zijn. Ze werd in december wegens ‘ernstig disfunctioneren’ toegang tot de kliniek ontzegt. Volgens Uludag is haar op-non-actiefstelling ,,op oneigenlijke gronden gestoelt”. Ze heeft een advocaat in de arm genomen om een zaak tegen Haakman voor te bereiden. ,,Het heeft helemaal niets te maken met de kwaliteit van zorg die ik daar leverde,” zegt ze.

Voor haar gaat de ruzie ook niet om geld. ,, Het gaat vooral de heer Haakman om geld. En macht. Ons MSB is hem een doorn in het oog, dat ontneemt hem de macht die hij wil hebben. Haakman speelt ons de Zwarte Piet toe voor dingen die hij zelf niet op orde heeft, of krijgt. Artsen worden niet serieus genomen. Al langer geven we aan hoe het anders moet, maar hij luistert niet. Legt zaken op. Dat hij de ruzie nu via de media uitvecht, bewijst voor mij dat hij geen middel onbenut laat. Ik wil niet dat de kliniek en mensen die er werken verder worden beschadigd,” meldt De Limburger.

Maandag weer open