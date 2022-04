Samantha de Jong en vriend kregen onder invloed ruzie: ‘Moest me verdedigen tegen haar’

Hennie ging ooit bij iemand op visite in verzor­gings­huis en is daar nu al 55 jaar vrijwilli­ger

Ze is 85 jaar en niet meer zo goed ter been als ze zou willen, maar Hennie Groenewegen piekert er niet over om te stoppen met haar vrijwilligerswerk bij verpleeghuis Overslydregt. Al 55 jaar legt de tachtiger haar hele ziel en zaligheid daarin. ,,Ik heb zelf geen kinderen. Die mensen zijn mijn kinderen, zo voelt dat.’’

3 april