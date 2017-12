Samenwonende twintiger zonder kinderen meest welvarend

Het gaat goed met Nederland, de welvaart is verbeterd. Maar die kwaliteit van leven is niet even eerlijk verdeeld. Zo zijn alleenstaanden minder welvarend en minder tevreden met hun leven.

Dat blijkt uit het rapport ‘Kwaliteit van leven’ dat het CBS vandaag publiceert. De onderzoekers hebben daarbij gekeken naar welvaart (inkomen, vermogen en ander materieel bezit) en welzijn (tevredenheid, gezondheid). ,,Want alleen geld maakt niet gelukkig”, aldus het CBS.

Over het algemeen is de Nederlander best tevreden, stelt het CBS. ,,De welvaart is verbeterd. Ook de tevredenheid van de bevolking ligt op een stabiel hoog niveau. Nederlanders voelen zich veiliger en zijn minder vaak slachtoffer van misdrijven, de mate waarin er contact is met vrienden en familie en het vertrouwen in instituties blijven op peil. Daarnaast neemt de levensverwachting nog steeds toe.”

Alleenstaanden

Maar er zijn wel flinke verschillen tussen de bevolkingsgroepen, aldus de onderzoekers. ,,Alleenstaanden zijn bijvoorbeeld minder welvarend dan paren. Zij zijn ook minder vaak tevreden met hun gezondheid en hun leven in het algemeen.” Vooral voor een alleenstaande ouder met jonge kinderen is de kwaliteit van leven minder dan bij anderen. Een reden is dat paren simpelweg allebei kunnen werken en zo meer geld verdienen. Een andere reden is dat een partner ook voor emotionele en praktische ondersteuning kan zorgen.

De gelukkigste groep van Nederland zijn, volgens het onderzoek, twintigers zonder kinderen die al samenwonen of getrouwd zijn. Zij scoren bijna de hoogste welvaart en het grootste welzijn. ,,De mensen met de meeste kans op een lage levenskwaliteit (laag welzijn, lage welvaart) vormen ook de groepen die met de tijd groter worden: alleenstaanden tussen 30 en 65 jaar en 65-plussers die een paar vormen. Die groepen nemen ieder jaar relatief sterk in omvang toe.”

Randstad

De kloof tussen de Randstad en de rest van Nederland, die de afgelopen weken veelbesproken is, is er in ieder geval nauwelijks wat betreft kwaliteit van leven. ,,Met name als het inkomen bovengemiddeld hoog is, zijn er nauwelijks verschillen tussen stedelijke en minder stedelijke gemeenten. Mensen in de stad zijn iets minder vaak tevreden met hun leven en beoordelen hun gezondheid wat minder vaak als goed. Dit zijn vooral stedelingen met een kleine welvaart, en met meestal een laag onderwijsniveau.” Dorpsbewoners met een vergelijkbare welvaart en opleiding, vinden hun eigen welzijn meestal beter dan de stedeling.