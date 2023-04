Samir kreeg door blunder een ‘lage’ straf voor doodschieten Bas, gaat justitie dat nu goedmaken?

Kabinet weet wat het Groningers wil bieden om ereschuld in te lossen

Het kabinet heeft al ideeën over het inlossen van de ereschuld en steun aan Groningen in reactie op de parlementaire enquête over de gaswinning in dat gebied. Dat zei staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) dinsdagmiddag voorafgaand aan een gesprek met Groningse bestuurders in het provinciehuis.