Sander (24) heeft meer dan honderd tumoren in zijn lijf en gaat tóch de Vierdaagse lopen

Sanders bizarre verhaal begint in Frankrijk, in 2011. Hij is 14 als hij met zijn ouders, broer en zus in een berggebied verblijft. En plotseling minder goed kan horen. Dat kan het luchtdrukverschil zijn, dachten ze. Maar eenmaal thuis hield het aan. Een test bij de huisarts bevestigde zijn slechtere gehoor. Een bezoek bij de kno-arts moest antwoord geven op het raadsel. Maar dat antwoord bleef uit.