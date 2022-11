Sanil B. in hoger beroep tegen 7 jaar cel voor doodschoppen Carlo Heuvelman

‘Gitzwart randje’ om hardstyle­fes­ti­val nadat vrouw uit Millingen aan de Rijn (18) is overleden

HAAREN - Een 18-jarige vrouw is zaterdagavond overleden tijdens het hardstylefestival Rebellion in Haaren. Dat meldt de politie. De organisatie is ‘enorm aangeslagen’, laat een woordvoerder weten. Over de oorzaak is nog niets bekend.

