Sanne (46) blijft vergeten vluchtelingen in Calais onvermoeibaar helpen: 'Ze worden behandeld als beesten’

Leusden slaapt nog als de oude Mercedes Vito van Sanne van Alphen in alle vroegte grommend en trillend tot leven komt. De carrosserie is gebutst, haar stoel heeft betere tijden gekend en het linkerraam gaat niet meer helemaal dicht. Het mag de bestuurster niet deren. Zolang ze er de 400 kilometer naar Calais maar mee kan afleggen. De 46-jarige Sanne rijdt al bijna vier jaar iedere maand naar Noord-Frankrijk met hulpgoederen voor de vluchtelingen. ,,De wereld heeft ze de rug toegekeerd'', zegt ze. ,,Ze worden behandeld als beesten.‘’



De oude bestelbus is zoals telkens tot de nok gevuld met slaapzakken, dekens, jassen en mannenkleding, schoenen, héél veel schoenen, tentjes en het nodige aan houdbare etenswaren. Een deel van de spullen spul zit gepropt in vier metalen vaten. In Duinkerke boort hulpverlener Thomas er later die dag luchtgaten in, waarna de verkleumde vluchtelingen ze dankbaar in gebruik nemen als vuurhaard.