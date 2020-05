Sanne werkte als naaktmodel, maar verpleegt nu ouderen op een corona-afdeling

Toen Sanne er 3,5 jaar geleden voor koos definitief haar ambities in de zorg vaarwel te zeggen en vol voor haar modellencarrière te gaan, had ze nooit gedacht dat ze ooit weer als verpleegkundige aan de slag zou gaan. Ze moest zichzelf dan ook even knijpen toen ze een paar weken geleden het Brabantse verzorgingstehuis binnenstapte, waar ze vier dagen per week voor coronapatiënten zou gaan zorgen. ,,Mijn eerste gedachte was: wow, hier sta ik weer.”



In 2013 ging Sanne na haar hbo-opleiding verpleegkunde werken in het Diakonnessenhuis in Utrecht. ,,In het begin vond ik het leuk. Het was nieuw en interessant. Maar op een gegeven moment begon het werk zijn tol te eisen. Het was fysiek en psychisch zwaar en het kostte me uiteindelijk meer energie dan dat het opleverde.”