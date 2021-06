Satellietbeelden en getuigen zijn duidelijk: Bukraket afgevuurd vanuit dit landbouwveld

In de zittingszaal op Schiphol heeft vandaag het Openbaar Ministerie (OM) het woord om bepaalde onderdelen uit het dossier te benadrukken of van commentaar te voorzien. Met behulp van visualisaties op een videoscherm bepleiten de officieren van justitie dat verklaringen van getuigen en onderzoeksrapporten over de afvuurlocatie van de Bukraket exact overeenkomen.



Op satellietbeelden is te zien hoe een deel van een landbouwveld ten zuiden van Snizhne is afgebrand. Een deskundige van satellietbeelden ziet in die beelden sporen van meer dan 3 meter breed in dat veld, mogelijk afkomstig van een Buk Telar. Diezelfde plek wijst getuige X48 aan als de plaats waar hij de lanceerinstallatie heeft zien staan. Ook journalist Roland Oliphant, die vijf dagen na de vliegramp het verbrande veld vond, wees die plek aan als het waarschijnlijke beginpunt van het vuur.