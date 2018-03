'Sauna's worden geïnspecteerd op camera's in kleedruimtes'

Schiphol-baas Nijhuis krabbelt terug: ‘Opmerking niet zo bedoeld’

9 maart Schiphol-topman Jos Nijhuis neemt afstand van zijn omstreden uitspraak over het geslacht van zijn opvolger als directeur van de luchthaven. In een interview met de Volkskrant stelde Nijhuis vanochtend dat Schiphol de voorkeur geeft aan een man, omdat er anders meer vrouwen dan mannen in de raad van bestuur zouden zitten.