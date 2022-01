Schaapsherders zijn klaar met de wolf: ‘Tijdens de aanval stond ik machteloos’

7 oktober, 9.02 uur. Terwijl de opkomende herfstzon langzaam door de mistsluiers over de Elspeetse Heide breekt, kijkt herder Marc Baars vanaf een heuveltje uit over zijn rustig grazende schapen. Ineens ziet hij in het hoge gras twee sporen zijn kant op komen. Razendsnel. Pas als ze vlakbij zijn, beseft hij wát hij ziet. Twee wolven. In een perfecte samenwerking sprinten ze naar een schaap aan de buitenrand van de kudde en grijpen het dier bij de keel. Nog geen vijf seconde duurt het. Dan is het voorbij. De ene wolf maakt zich los, de ander sleept hun prooi uit het zicht.