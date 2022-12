Schaatsliefhebbers kunnen komende dagen terecht bij tientallen ijsbanen

Een race tegen de klok is het voor de circa achthonderd tot negenhonderd ijsclubs in ons land deze dagen. ,,IJsmeesters, die garant staan voor de kwaliteit van het ijs, weten dat de totale som aan nachtvorst op min 35 moet staan om een landijsbaan te kunnen openen”, vertelt Carl Mureau van de KNSB. ,,Daarvoor moet het bijvoorbeeld vijf dagen zeven graden vriezen.”

Die hoeveelheid vorst hebben we op veel plekken in Nederland echter nog niet gehad. Dinsdag waren er dan ook pas zo'n tien ijsclubs waar schaatsers terecht konden, schat de KNSB. Dat was onder meer het geval bij de Doornsche IJsclub in de provincie Utrecht. In Zuid-Holland konden liefhebbers in Warmond en bij Hard Gaat Ie uit De Lier de schaatsen onderbinden. En in Gelderland kon bij de Winterswijkse IJsverening (WIJV) eveneens worden geschaatst.

‘Het mooiste ijs’

In Doorn opende de ijsbaan dinsdagmorgen om acht uur 's ochtends de deuren voor publiek. Schaatser Ed de Jong maakte een selfie voordat hij de prachtige ijsvloer betrad. ,,Even mijn schaatsmaatjes die moeten werken, jaloers maken,’’ zegt de 69-jarige Amersfoorter. Vorige week draaide hij nog zijn rondjes op de kunstijsbaan in Utrecht, maar dit is veel beter. ,,Natuurijs is toch het mooiste ijs.’’

De ijsbanen die het lukte om te openen, zijn vaak skeelerbanen met een gladde laag asfalt. Daar wordt vervolgens een laagje water op gezet. In Doorn zijn vrijwilligers nachten bezig geweest om een mooie ijsvloer te creëren. In Winterswijk hebben ze het maken van ijs helemaal tot kunst verheven. De ijsclub beschikt sinds enkele jaren over een ingenieuze constructie, waarbij het asfalt een geïsoleerde ondergrond kent. Een onbemand karretje met een sproeiarm die constant rondjes draait, zorgt vervolgens voor een laagje van 1,5 milimeter ijs. In één nacht met 4 graden vorst kan er zo een ijsvloer worden gecreëerd. Gevolg was dat er vorige maand ook al een keer geschaatst kon worden.

Honderden ijsverenigingen

Het ‘Alma Ata van de Lage Landen’ haalde er veelvuldig het nieuws mee. Dinsdag lukte het opnieuw, ditmaal dankzij Bart Vreugdenhil. De 27-jarige marathonschaatser verpulverde er het stokoude werelduurrecord op natuurijs. In een uur tijd schaatste Vreugdenhil precies 36 kilometer, 717 meter en 82 centimeter bij elkaar. Dat is ruim 4 kilometer meer dan Marius Strijbis in 1949 aflegde in het Noorse Hamar. Vreugdenhil, die na afloop door de Winterswijkse burgemeester Joris Bengevoord gelauwerd werd, had niet gedacht dat de recordpoging zo zwaar zou zijn. ,,Het doet pijn en ik heb de kou echt onderschat”, sprak hij over de temperatuur in Winterswijk, waar het zo’n 5 graden vroor.

Met een beetje geluk kunnen schaatsliefhebbers de komende dagen op veel meer plekken terecht. De komende nachten blijft het vriezen, in het begin ook flink. ,,Als de vorst inderdaad aanhoudt, zullen tientallen ijsclubs open zijn”, stelt Mureau van de KNSB. Bij de schaatsbond zijn circa vierhonderdvijftig ijsclubs aangesloten. ,,Maar dat is slechts een deel van het totaal, in Friesland en ook elders zijn er veel verenigingen die niet officieel bij ons horen. We schatten dat er circa achthonderd tot negenhonderd ijsverenigingen in Nederland zijn.”

IJsvloer

Wanneer de eerste marathon op natuurijs kan worden gereden blijft nog heel even onduidelijk. Vandaag lukte het nog niet, de KNSB denkt dat dit woensdag misschien mogelijk is. De ijsvloer dient minimaal 3 centimeter dik zijn om een wedstrijd te kunnen houden. Bij de ijsclub IJSCH in Haaksbergen, waar in het verleden regelmatig de eerste natuurijsmarathon werd gehouden, wordt dat op zijn vroegst donderdag.

De huidige vorst vormt volgens de KNSB ook een mooie kans voor de nieuwe lichting ijsmeesters om ervaring op te doen. Na een succesvolle wervingscampagne zijn afgelopen jaar vierhonderdvijftig nieuwe ijsmeesters opgeleid. Dit nu veel van de huidige ijsmeesters inmiddels ouder dan zestig zijn. ,,Om kennis en ervaring met elkaar te delen hebben we verder het Gilde van Natuurijsmeesters opgericht”, zegt Mureau. ,,Dat vergroot de kans dat schaatsliefhebbers bij vorst zo spoedig mogelijk kunnen schaatsen op ijsbanen.”