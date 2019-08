Schade AZ-stadion loopt vermoedelijk in de miljoenen euro’s

1. Wie onderzoekt wat?

Verschillende partijen doen onderzoek naar de oorzaak van de instorting. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) begon vandaag met een verkenning in Alkmaar. Aan de hand daarvan wordt over twee weken besloten of er een volledig onderzoek komt, dat ongeveer een jaar in beslag neemt.



AZ zelf heeft ingenieurs- en adviesbureau Royal HaskoningDHV ingeschakeld om grondig te bekijken wat er is misgegaan. Deskundigen van het bedrijf bekeken het stadion gisteren. Ook de politiek roert zich, de VVD gaf al aan een Kamerdebat aan te vragen over het ingestorte stadion. ,,Er hadden tientallen doden kunnen vallen’’, twitterde Kamerlid Daniël Koerhuis.



Het Openbaar Ministerie Noord-Holland laat weten dat er op dit moment geen strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld naar het dakincident. Dat was een ander verhaal in Twente, waar het OM in 2011 wél onderzoek deed naar het deels instorten van de Grolsch Veste, het stadion van FC Twente. Hierbij kwamen twee bouwvakkers om het leven. Deze zaak sleepte, tot groot verdriet van de nabestaanden, zes jaar voort. In 2017 troffen betrokken bouwbedrijven en het OM uiteindelijk een schikking en werd een strafzaak vermeden.