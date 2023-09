Schadelijke PFAS-stoffen stromen via rivieren zó ons land binnen: ‘Totaalverbod is enige oplossing’

In de Nederlandse rivieren zitten fors meer gevaarlijke stoffen dan voor de gezondheid wenselijk is. Dat blijkt uit nieuwe metingen. Zeven miljoen Nederlanders krijgen hun drinkwater uit Rijn of Maas, en PFAS komen in veel gevallen ook daarin terecht. Toch is het nog steeds veilig om kraanwater te drinken, leggen specialisten uit. ,,Maar we zouden graag zien dat de hoeveelheid PFAS daalt, zowel in voedsel als in drinkwater.”