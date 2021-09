Schatrijke frituurbaas ‘draait door’ nadat hij miljoenen uitgaf om Miss België te versieren

Camper van pasge­trouwd stel gestolen tijdens huwelijks­reis: ‘Ook alle herinnerin­gen zijn weg’

10 september Het had een geweldige huwelijksreis moeten worden voor Daan Brinkerink en Jorien Dijkstra, maar dat liep even anders. Hun blauwe camper, die al bijna 30 jaar in de familie is, werd op klaarlichte dag gejat op het parkeerterrein van een Italiaanse supermarkt. Nu is het stel niet alleen hun vervoersmiddel, maar ook alle bijbehorende herinneringen kwijt.