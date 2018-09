Scheefhuurders aanpakken is geen oplossing, maar symptoombestrijding

Scheefhuurders, dat is nou echt een groep mensen waar je als politicus makkelijk op kunt mopperen. Want scheefhuurders, dat zijn toch van die labbekakkerige kapitaalkrachtigen die zes keer modaal verdienen, maar lekker in hun sociale huurwoning blijven zitten omdat-ie zo goedkoop is? Zo’n satanisch lachend Zuidas-type dat ervoor zorgt dat de écht hardwerkende Nederlander in een kartonnen doos onder een brug moet slapen?



Ja, dat is makkelijk schieten voor de politicus die in de gunst wil komen bij die hardwerkende Nederlander. En scheefhuur is natuurlijk ook een probleem. De doorstroom op de huizenmarkt is tegenwoordig om te janken, en dat komt ook doordat mensen te lang in hun sociale huurwoning blijven zitten.



En dus wil dit kabinet de scheefhuurders aanpakken door hun huur ineens enorm omhoog te doen. Het kan ze enkele honderden euro’s per maand extra gaan kosten.