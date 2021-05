Schepen, bruggen en havens: de schilderijen van de verstandelijk beperkte Marco (44) gaan de wereld over

Als hij bezig is, dan is hij dat steevast uiterst geconcentreerd. Minutieus schildert hij, tussen de andere kunstenaars met een beperking in de Rotterdamse Galerie Herenplaats, urenlang in zijn kleine atelier. Niets brengt hem van de wijs, hij priegelt graag op de vierkante centimeter, volgens de begeleiders van de galerie, die dit jaar dertig jaar bestaat, is zijn concentratievermogen uitzonderlijk.