Schietpartij Arnhem: handelaar overleden, andere dode mogelijk betrokken bij drie moorden

Update Poederbrie­ven ontdekt in Amsterdam, ook alarm in Roermond en bij PostNL Den Haag

19 november Op meerdere plekken in het land is vandaag alarm geslagen, nadat voor de derde dag op rij poederbrieven werden gevonden. 's Ochtends in het centrum van Amsterdam, aan de Prinsengracht. In de middag werd alarm geslagen in een ziekenhuis in Roermond en bij PostNL in Den Haag. Naast een poederbrief zijn daar ook granaathulzen gevonden. Vanavond dook weer een brief op in Amsterdam. Niemand raakte voor zover bekend gewond.