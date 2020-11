Schietpartij Arnhem: handelaar overleden, andere dode mogelijk betrokken bij meer moorden

Tientallen kinderen met gezond­heids­scha­de door eerste coronagolf

8:41 Tientallen kinderen in Nederland hebben gezondheidsschade opgelopen doordat ze later medische zorg kregen tijdens de eerste golf van de corona-uitbraak. Bij zeker 51 kinderen is afgelopen voorjaar ‘bijkomende schade’ ontstaan door gemiste of vertraagde zorg, maar dit is vermoedelijk nog maar het topje van de ijsberg.