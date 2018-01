Schilderij van de hand van Hitler te zien in Oorlogsmuseum

Het schilderij is getiteld 'München Standesamt' en toont het bevolkingsregister in de Zuid-Duitse stad. In de rechterbenedenhoek staat 'A.Hitler'. Hij schilderde het doek vermoedelijk in 1914. De echtheid blijkt volgens Seelen uit een aantal factoren. Duitse experts verklaarden bij de veiling in 2014 dat het echt was en die verklaring wordt ondersteund door het vooroorlogse glas in de lijst en de rekening die op de achterkant van het schilderij is geplakt.