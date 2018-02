Schimmig ontslag: 'Burgemeester Baco' krijgt nog steeds salaris

Volgens haar woordvoerster wacht de minister op een advies van de Commissaris van de Koning in Brabant, Wim van de Donk. Maar die heeft de fractie van GroenLinks in Provinciale Staten laten weten dat hij helemaal geen advies geeft over dit soort zaken.



Huisman, die onder meer opstapte na seksueel overschrijdend gedrag, heeft zijn ontslag weliswaar al aangeboden op vrijdag 26 januari, maar daarmee was zijn vertrek niet meteen formeel afgewikkeld. De burgemeester wordt namelijk benoemd door de Kroon en dat betekent dat er een procedure op gang moet komen om die benoeming weer terug te draaien. Dat gaat via de minister, die zich daarbij volgens haar woordvoerster laat adviseren door de Commissaris van de Koning.



Volgens de woordvoerster is nog niet bekend of Van de Donk een advies heeft gegeven en wat daar de inhoud van is. Dat betekent dat er ook nog geen antwoord is op de vraag of het ontslag van de Oosterhoutse burgemeester ‘eervol’ of ‘oneervol’ is.