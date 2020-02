Schip verliest vijf containers ten noorden van Ameland

Nederland­se Grietje (73) in levensge­vaar na schietpar­tij in België: 'Ze voelde zich bedreigd’

16:57 Een Nederlandse vrouw van 73 vecht voor haar leven nadat ze gisteren in haar eigen huis in België is neergeschoten. Een 31-jarige man en zijn 25-jarige vriendin uit Temse bij Antwerpen worden verantwoordelijk gehouden voor de schietpartij. Ze gaven zichzelf aan bij de politie, zo laat Vlaamse justitie weten. Het Nederlandse slachtoffer zou zich al langer bedreigd voelen.