Schiphol: drukte behapbaar en vooral verwacht bij transfers en vertrek

Arnhemse buurt geschokt na vondst dode naakte vrouw op straat, politie dringend op zoek naar man

In Arnhem is donderdagavond laat een zwaargewonde vrouw aangetroffen. Ze is volgens buurtbewoners naakt, midden op straat gevonden. Hulp kwam te laat. Ze overleed ter plekke. De politie is dringend op zoek naar een man die mogelijk betrokken is bij de dood van de vrouw.

28 mei