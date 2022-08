Schiphol gaat vertraagde reizigers compenseren voor gemiste vluchten

Omboeken of nieuw ticket

Bij die kosten moet bijvoorbeeld gedacht worden aan extra kosten voor het omboeken van een vlucht of de kosten voor een nieuw vliegticket, maar ook aan bijvoorbeeld reiskosten als mensen besloten met de auto of trein naar hun bestemming te gaan. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld kosten voor een accommodatie die niet gebruikt, maar ook niet geannuleerd kon worden op de luchthaven verhaald worden. Wie het aangaat moet het verzoek voor de vergoeding voor 1 oktober bij Schiphol indienen via de site van de luchthaven.

Toch afspraken kunnen maken

De bond is desondanks niet ontevreden. ,,We dachten eerst aan een massaclaim, maar dat is niet nodig gebleken. In eerste instantie hield Schiphol het helemaal af, maar nu hebben we toch afspraken kunnen maken. We zijn blij dat er voor veel consumenten een regeling is getroffen”, laat een woordvoerster van de Consumentenbond weten.