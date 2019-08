Schiphol kan nieuwe problemen na brandstofstoring niet uitsluiten

Schiphol hoopt dat er snel meer duidelijkheid komt over de oorzaak van de problemen rond de brandstoftoevoer. Gisteren was er wederom een storing, waardoor tientallen toestellen niet konden vertrekken of kampten met vertragingen.

Zolang de precieze oorzaak niet bekend is, durft de luchthaven nieuwe storingen niet uit te sluiten. ,,Dit is echt heel vervelend voor de reizigers", reageert de woordvoerder van Schiphol naar aanleiding van de problemen. Het is nu wachten op de resultaten van onderzoeksinstituut TNO. Dat is een onderzoek gestart naar aanleiding van de storing twee weken geleden. Die was vele malen erger dan die van gisteravond: tienduizenden reizigers werden toen gedupeerd.

Schiphol hoopt dat zodra de oorzaak achterhaald is, de problemen zich niet meer zullen voordoen. Of de problemen van gisteren precies dezelfde oorzaak hebben als de vorige keer, is overigens onduidelijk. ,,De storing van gisteren zal TNO in elk geval in zijn onderzoek meenemen", vult de Schiphol-woordvoerder aan.

Ontheffing

Door het defect van gisteravond, dat even na 20.00 uur begon en tegen 21.30 uur was opgelost, werden tien vluchten geannuleerd. Zeventien toestellen konden later op de avond alsnog vertrekken. De Inspectie Leefomgeving en Transport had een ontheffing verleend om twee startbanen de Kaagbaan en de Aalsmeerbaan ’s nachts te gebruiken.

Volgens de Schiphol-woordvoerder zijn er vandaag geen vertragingen als gevolg van de storing van gisteravond. ,,Alle vertraagde toestellen zijn gisteravond vertrokken.”