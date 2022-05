Schiphol krijgt aantal reizigers niet omlaag, vandaag extra maatregelen nodig

met videoHoewel het Schiphol niet gelukt is om het aantal reizigers omlaag te brengen, lijkt het vooralsnog mee te vallen met de drukte op de luchthaven. ,,Het is zeker al druk, maar het is beheersbaar. We zijn goed opgestart deze zondagochtend", laat een woordvoerster weten. Er zijn vooralsnog geen vertragingen.

Voor zaterdag kwam Schiphol al met het verzoek aan luchtvaartmaatschappijen het aantal passagiers met 3500 naar beneden te brengen, vandaag streeft de luchthaven naar 5800 minder passagiers. ,,Gisteren is dat gelukt, vandaag helaas niet”, laat de woordvoerster weten. ,,We zetten alles op alles om het voor iedereen, reizigers en personeel, in goede banen te leiden", voegt ze eraan toe.

Reizigers wordt geadviseerd om met de drukte rekening te houden en op tijd naar de luchthaven te komen. KLM kondigde al voor zaterdag en zondag aan om 47 vluchten te schrappen. Net als zaterdag zullen er vandaag ook enkele vluchten overgeheveld worden naar Rotterdam The Hague Airport. Dit betreft vooralsnog twee vluchten, een van Transavia en een van Corendon.

Volledig scherm Drukte op Schiphol. © ANP

Veiligheid

Vandaag verwacht Schiphol zo’n 70.000 vertrekkende passagiers die door de beveiligingspoortjes moeten, oftewel 10.000 meer dan op zaterdag. Als gekeken wordt naar alle binnenkomende en vertrekkende passagiers, dus inclusief overstappers, dan gaat het om liefst 190.000 en 170.000 mensen.

,,Het was heel erg druk en er waren lange rijen bij de incheckbalies”, aldus operationeel directeur Patricia Vitalis van Schiphol gisteren. ,,Mensen moesten soms wel twee uur in de rij staan om door de security te komen.” Medewerkers van Schiphol probeerden de reizigersstromen zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Zo was er extra kantoorpersoneel ingezet om mensen op weg te helpen. De brandweer deelde water uit aan wachtende reizigers. Aan het eind van de middag was de ergste drukte wel weer voorbij.

Vitalis erkent dat de situatie ‘erg vervelend voor reizigers’ is. Ze sluit overigens niet uit dat het dit jaar vaker gaat gebeuren dat Schiphol maatschappijen vraagt om vluchten te schrappen. Door de coronapandemie heeft de luchthaven erg veel last van grote personeelstekorten. Medewerkers raakten tijdens de pandemie hun baan kwijt omdat er bijna twee jaar lang minder werd gevlogen. En niet iedereen is teruggekeerd in zijn oude baan.

IATA, de internationale brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen, gaf eerder aan het schandalig te vinden dat Schiphol maatschappijen vroeg vluchten te schrappen vanwege te verwachten drukte. De belangenbehartiger begrijpt dat Schiphol momenteel last heeft van personeelstekorten, maar onderstreepte dat maatschappijen niet voor niets havengelden betalen aan Schiphol.

