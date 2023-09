Schiphol krimpt al vanaf april 2024, luchtvaartsector is woest

Het doorzetten van de krimp betekent dat het aantal vluchten op Schiphol al in april 2024 moet worden teruggebracht, vooruitlopend op definitieve krimp in november 2024 die demissionair luchtvaartminister Mark Harbers nog altijd wil doorvoeren.

Harbers verwittigt in de loop van vrijdag de Europese Commissie van zijn voornemen de krimp door te zetten. Om het zomerseizoen van volgend jaar te halen, moeten de tijdelijke krimpmaatregelen uiterlijk 12 september rond zijn. Zo heeft de luchtvaartsector de tijd om zich hierop in te stellen – en om er bezwaar tegen te maken.

Europese procedure

Harbers probeert al langer zijn plannen voor Schiphol te versnellen, zodat het vliegverkeer na jaren van overschrijdingen binnen de geluidsgrenzen blijft. Omdat het kabinet voor de definitieve krimp van Schiphol een langdurige Europese procedure moet doorlopen, wil Harbers via een omweg alvast het aantal vluchten terugbrengen door met een aantal maatregelen te ‘experimenteren’.

In mei zette de kortgedingrechter in Haarlem daar op voorspraak van de luchtvaartsector een streep door, omdat ook daarvoor zo’n Europese omweg bewandeld moet worden. Doordat de tijd voor de invoering van de maatregel met die uitspraak te kort werd, mislukte Harbers’ opzet om al in november 2023 het aantal vluchten terug te brengen.

Maar in juni vernietigde het gerechtshof in Amsterdam dat oordeel. Harbers liet toen weten het krimpexperiment alsnog door te willen zetten. En toen viel het kabinet.

Niet controversieel

Harbers kiest er nu voor om de krimp van Schiphol niet controversieel te laten verklaren, wat gebeurt bij gevoelige politieke onderwerpen die niet door een demissionair kabinet mogen worden behandeld. In dat geval had een besluit pas door een volgend kabinet genomen kunnen worden, wat – na de verkiezingen in november – mogelijk nog maanden op zich laat wachten.

De afgelopen weken hebben een groot aantal luchtvaartpartijen, de transportbranche, VNO-NCW en ook de gezamenlijke vakbonden de politiek opgeroepen het onderwerp er niet door een vleuggellam kabinet doorheen te laten jagen. Zij vrezen niet te repareren schade aan de positie van Schiphol en de Nederlandse economie, zeker omdat nog altijd onzeker is of Nederland krimp van Schiphol volgens Europese regels mag doorvoeren.

In de Tweede Kamer lijkt een grote meerderheid bereid de krimpplannen toch door te zetten, hoewel het onduidelijk is hoe Harbers’ eigen partij – de VVD – en coalitiepartner CDA daarover denken. D66, ChristenUnie en de linkse oppositie spreken zich al langer uit voor het terugdringen van het aantal vluchten.

Nieuw kort geding

De luchtvaartsector is daarnaast in cassatie gegaan tegen het oordeel van het gerechtshof, een procedure die nog moet beginnen. Luchtvaartbrancheorganisatie Iata liet donderdag al weten het ongehoord te vinden dat het kabinet een oordeel van de Hoge Raad niet afwacht en sluit een nieuw kortgeding tegen de stap niet uit.

,,De experimenteerregeling is onder de rechter,” zegt een woordvoerder van KLM. ,,Alleen daarom ligt het al voor de hand dat de Tweede Kamer dit controversieel verklaart. Daar komt bij dat de regeling door de minister wordt ingezet als tussenstap naar nog grotere krimp. De EU is hier heel duidelijk over: reductie van het aantal vliegtuigbewegingen mag alleen als laatste redmiddel worden ingezet.”

,,Wij hebben in onze zienswijze voor definitieve krimp aangetoond dat we door vlootvernieuwing, operationele maatregelen en het zoveel mogelijk inzetten van de stilste vliegtuigen in de nacht, de geluidsdoelstellingen van de overheid kunnen behalen, mét behoud van de verbindingen tussen Nederland en de wereld. Het doorzetten van krimp is wat KLM betreft dan ook kortzichtig en schadelijk voor alle betrokkenen.”

Geluidsgrenzen verhoogd

De experimentele krimp die Harbers wil doorvoeren is ook bij tegenstanders van de luchtvaart omstreden. Om de maatregel door te voeren worden op een aantal plekken in de regio de geluidsgrenzen iets verhoogd, wat daar tot meer hinder kan leiden. Dat gebeurt onder meer bij de vliegroutes van en naar de Buitenveldertbaan, die over Amsterdam Buitenveldert, Zuidoost en Amstelveen voeren. Desondanks stemde bewonersraad MRS deze week in met de plannen.

Amerikanen boos Amerika dreigt met maatregelen als Nederland de krimp van Schiphol doorzet en eist dat het dossier controversieel wordt verklaard. Het Amerikaanse ministerie van Transport schrijft in een brief, in handen van De Telegraaf, dat de samenwerking tussen Nederlandse en Amerikaanse airlines spaak kan lopen als Amerikaanse maatschappijen zogenoemde slots kwijtraken. KLM zou dan mogelijk rechten verliezen in de VS. ,,Dat betekent dus dat als de minister zijn zin doordrijft, KLM niet alleen zou moeten schrappen in het aantal vluchten, maar ook nog eens niet zelf kan kiezen welke, omdat landen als de VS, Canada, China en Brazilië de toegang van KLM tot hun luchthavens beperken”, reageert KLM-topvrouw Rintel. ,,We vragen het ministerie van IenW om fase 1 van de experimenteerregel zo snel mogelijk uit te stellen”, schrijven de Amerikanen in de gepeperde brief. Ook richten ze zich expliciet tot Eerste en Tweede Kamerleden. ,,We vragen ook dat de eerste fase van de krimp én de experimenteerregel controversieel worden verklaard.”

Bekijk onze populairste nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.