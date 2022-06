Schiphol moet fors krimpen van kabinet: 50.000 vluchten minder

Meerdere goed ingevoerde bronnen bevestigen in grote lijnen berichtgeving daarover in De Telegraaf. Momenteel worden er op Schiphol zo’n 500.000 vliegbewegingen gemaakt, daar zouden er nog 450.000 of zelfs slechts 440.000 van overblijven.

Dat Schiphol van de overheid moet krimpen is een keerpunt. De afgelopen decennia vonden opeenvolgende kabinetten dat de nationale luchthaven moest groeien. Binnenkort wordt in de ministerraad besloten over het precieze aantal.

Heikel punt zou nu vooral de geluidsoverlast zijn die de luchthaven veroorzaakt voor omwonenden. Dit wordt vastgelegd in het zogenoemde Luchthavenverkeerbesluit. Daarin wordt onder meer besloten over de geluidshinder die de luchthaven mag veroorzaken. ,,Geluidshinder is een voornaam punt’’, bevestigt een goed geïnformeerde bron. Omwonenden hebben veel last van de herrie. Naast dat besluit moet Schiphol dit jaar ook nog een nieuwe natuurvergunning zien te krijgen en ook dat zou problemen geven.

Topdrukte

Volgens de bronnen heeft de voorgenomen krimp van Schiphol ‘nog niet eens zozeer te maken met de huidige drukte op de luchthaven’. ,,Het kabinet heeft zich daarvoor al voorgenomen om te snijden in het aantal vluchten’’, zo klinkt het.

In het coalitieakkoord was het kabinet ook al kritisch over de nationale luchthaven. ‘Er moet aandacht zijn voor het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur’, zo stond al te lezen in het akkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie in december presenteerden. ‘Er spelen rond de luchthaven diverse uitdagingen op het gebied van stikstof, (ultra)fijnstof, geluidsoverlast, leefomgevingskwaliteit, veiligheid en woningbouw.’ Het kabinet beloofde hierover in 2022 te besluiten.

Voor het kabinet stond toen al wel vast dat ‘ook de luchtvaart moet een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-emissies’. Ook wil deze regering ‘het vliegen over korte afstanden ontmoedigen’.

Een bron stelt dat het hierdoor ‘schuurt tussen KLM en Schiphol’. ,,Hierbij vallen harde woorden.’’

Onze grootste luchthaven had lange tijd een goede naam over de hele wereld. Dat imago ligt volledig aan diggelen. Bezoekers spreken schande van de chaos en lange wachtrijen. Het ergste: de directie en het kabinet creëerden zelf het probleem door voor een dubbeltje op de eerste rang te willen zitten.

Al vele decennia staat groei van de siamese tweeling Schiphol en KLM bovenaan de politieke agenda. Omwonenden kunnen klagen over geluid, milieugroeperingen over uitstoot, vakbonden over salarissen: onderaan de streep gaan er elk jaar meer passagiers de lucht in. In 1994 waren het er op Schiphol 31 miljoen, in recordjaar 2019 liefst 71 miljoen.

Groei, groei, groei: het was ‘een mantra waar niet tegenop te boksen viel’, zegt Suzanne Kröger, als Kamerlid van GroenLinks jarenlang onderdeel van de Kamercommissie luchtvaart. ,,Je kunt tal van Kamervragen stellen en moties indienen, maar als er in de kern wordt gestuurd op groei en groter worden, dan leidt dat uiteindelijk allemaal nergens toe.”

Politiek Den Haag schreeuwt nu moord en brand over de chaos op Schiphol, maar jarenlang drong de staat zélf aan op het omlaagbrengen van de kosten. Meer dan vijftien jaar geleden verdiende een beveiliger in dienst van Schiphol volgens FNV-onderhandelaar Joost van Doesburg zo’n 3500 euro. ,,Een beveiliger die er nu werkt verdient nog maar 2200 à 2400 euro’’, schetst de vakbondsman het schrille contrast. Beveiliging werd uitbesteed en er ontstond moordende concurrentie. ,,Vijf beveiligingsbedrijven werkten elkaar de tent uit.’’

Met die kennis is de frustratie van VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis begin deze maand lastig te begrijpen. In de talkshow Op1 ging hij in op de ‘vreselijke verhalen’ die hij had gehoord van passagiers die op Schiphol in de rij moesten staan. Hij werd recht in zijn gezicht uitgelachen, omdat hij daarmee zou doen alsof het leed vergelijkbaar was met dat van de oorlog in Oekraïne. Maar die hoon had er volgens vakbondsman Joost van Doesburg ook mogen zijn omdat het liberale beleid van zijn partij die chaos mede veroorzaakte. De FNV’er noemt dit ‘ontluisterend’. Over wanbetaling van beveiligers en bagage-afhandelaars sprak Koerhuis met geen woord, over de kostenbesparingen van de afgelopen jaren evenmin.

