Schiphol: opnieuw druk in vertrekhal, maar wachttijden zijn kort

‘Ouders houden hun kind steeds vaker thuis van school, toezicht op onderwijs ontbreekt’

Steeds meer ouders maken gebruik van het recht om hun kind thuis te houden van school, blijkt uit onderzoek van het tv-programma Argos. Leerplichtambtenaren maken zich daar zorgen over, omdat er geen zicht op is of deze groep kinderen onderwijs krijgt.