Schiphol schrapt weer stoelen: beperking vluchten tot maart volgend jaar

De reden is het aanhoudende tekort aan beveiligers. In vergelijking met de laatste winter voor corona, in 2019, kunnen gemiddeld drieduizend tot zevenduizend passagiers per dag minder op de luchthaven terecht. Welke maatschappijen welke vluchten moeten schrappen of verplaatsen wordt later bekend. Eerst is het aan een onafhankelijke slotcoördinator om te bepalen hoeveel vluchten de maatschappijen overhouden.