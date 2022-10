Schiphol verlengt compensatieregeling voor vluchtmissers

Ook na de einddatum van de eerdere regeling was soms sprake van hele lange wachttijden, als gevolg van een tekort aan beveiligers. Daardoor waren er nog steeds mensen die hun vlucht niet haalden doordat ze lang in de rij moesten staan. Via deze regeling kan je dan bijvoorbeeld de kosten voor het omboeken van een vlucht of voor alternatief vervoer terugvragen.

Lees ook Schiphol gaat vertraagde reizigers compenseren voor gemiste vluchten

,,Wij kregen in september weer signalen dat reizigers hun vlucht misten en trokken direct aan de bel bij Schiphol”, zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar in een toelichting. ,,Het kan natuurlijk niet zo zijn dat reizigers die voor 12 augustus hun vlucht misten, wel recht hebben op compensatie, maar dat de mensen na die datum gewoon pech hebben.”

Onterecht afgewezen

Bij de eerdere regeling zijn zo’n 8000 claims ingediend. Daarvan is tot nu toe ruwweg de helft afgehandeld. Schiphol durft niet te zeggen hoeveel mensen er sindsdien hun vlucht hebben gemist door de problemen. Bij het meldpunt van de Consumentenbond kwamen in september en oktober 560 meldingen binnen.

Ombudsman Jeanine Janssen van omroep MAX, die zich eveneens inzette voor de kwestie, geeft aan dat de afhandeling van de eerdere regeling grotendeels naar tevredenheid gaat. Maar er zijn volgens haar wel mensen die aangegeven hebben dat ze onterecht zijn afgewezen.

,,We leggen die zaken terug bij Schiphol en meestal volgt dan alsnog een toekenning. Het advies voor mensen is: eerst wachten op een definitieve afwijzing, dan nog een keer de klacht voorleggen bij Schiphol en daarna pas naar ons komen”, aldus Janssen.

Consumenten kunnen hun claim tot en met 30 november indienen via Schiphol.nl/compensatie. De Consumentenbond heeft met Schiphol afgesproken de afhandeling van de claims te monitoren. Over enkele weken bespreekt de Consumentenbond de voortgang met Schiphol.

Minder dan uur wachttijd

Tijdens de herfstvakantie bleef de wachttijd voor de beveiliging op Schiphol bijna alle dagen onder de 60 minuten. Alleen op één erg drukke duurde het tot 1,5 uur om door de security te komen. Volgens Schiphol wijzen de cijfers op ‘bescheiden stappen op weg naar verdere verbetering'.

De gemiddelde wachttijd bij de beveiligingscontrole was volgens de cijfers maar 14 minuten. Alles bij elkaar reisden er van 14 tot en met 30 oktober ruim 2,6 miljoen reizigers van, naar of via Schiphol. Dat waren er meer dan de 2 miljoen van vorig jaar. In 2019, het laatste jaar voor corona, waren het er nog ruim 3 miljoen.

Al maanden lange rijen

De luchthaven kampt al maanden met lange rijen. Ook moesten luchtvaartmaatschappijen vluchten schrappen vanwege de drukte. Dat komt onder andere omdat Schiphol een tekort aan beveiligers heeft. Ook bij de bagageafhandeling is er sprake van een nijpend personeelstekort.

Maar deze herfstvakantie heeft Schiphol de eerste vorderingen gemaakt om de problemen op te lossen. Zo steekt de luchthaven ongeveer 100 miljoen in maatregelen om het personeelstekort tegen te gaan. Onlangs werden er al afspraken gemaakt dat de uurlonen van beveiligers op Schiphol met 2,50 euro extra per uur omhooggaan, bovenop de arbeidsmarkttoeslag.

Ook op een ander vlak wordt op Schiphol aan manieren gewerkt om bijvoorbeeld vertraging van vluchten te voorkomen. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zegt met een nieuwe procedure tijdens mist meer vliegtuigen per uur veilig te kunnen laten vertrekken en landen. Per jaar is gemiddeld tien keer sprake van zo’n situatie met beperkt of slecht zicht. Voortaan kunnen er dan vijf extra landingen en drie tot zeven extra starts per uur plaatsvinden. Dat zou voor aanzienlijk minder verstoringen moeten zorgen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.