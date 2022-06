Schipholpersoneel krijgt zomertoeslag van 5,25 euro per uur

De luchthaven houdt toch vast aan de noodzaak om minder te vliegen en krijgt daarbij steun van de vakbonden.

De opslag die medewerkers krijgen is onderdeel van een breder akkoord tussen de luchthaven en vakbonden FNV en CNV om het werk op Schiphol aantrekkelijker te maken. In dat akkoord staat dat er deze zomer een Schipholtoeslag komt als beloning voor de extra drukke weken. ,,Het gaat bij elkaar om flink wat geld”, zegt CNV-bestuurder Erik Maas. ,,Dit is echt een opsteker voor al die werknemers op Schiphol die het de afgelopen tijd zo voor de kiezen hebben gehad.’’

Terugwerkende kracht

De zomertoeslag gaat direct in en geldt tot 5 september voor werknemers in de beveiliging, schoonmaak, het begeleiden van passagiers, grondafhandeling (check-in, bagage en platform) en het besloten busvervoer. Het gaat om 5,25 euro bruto per gewerkt uur. Daarnaast wordt de toeslag met terugwerkende kracht betaald over de gewerkte uren in de twee weken meivakantie. Voor iemand die 160 uur per maand werkt, gaat het volgens vakbond CNV om 840 euro bruto extra.

Daarnaast krijgen die werknemers na 1 september een Schipholtoeslag van 1,40 euro bruto per gewerkt uur, voor een voltijdsmedewerker gaat het dan om 224 euro extra per maand. Verder is onder meer afgesproken dat woon-werkverkeer met openbaar vervoer volledig wordt vergoed. Schiphol garandeert - en betaalt - die extra bijdragen, terwijl de betrokken medewerkers voor externe bedrijven werken.

Volledig scherm Reizigers in een vertrekhal op Schiphol. © ANP

De overeenkomst moet leiden tot het aantrekken van meer personeel dat nu vanwege de lage lonen en drukte voor werk elders kiest. Maar het akkoord zal de problemen deze zomer nauwelijks kunnen verlichten. Zo duurt het opleiden van beveiligers ten minste vier weken. Eerder liet de luchthaven weten zeker vijfhonderd nieuwe mensen nodig te hebben, terwijl er nu honderd in opleiding zijn.

Vluchten inleveren

Met de overeenkomst is de druk op de maatschappijen, grootgebruikers KLM, Transavia en easyJet voorop, om deze zomer vluchten in te leveren opgevoerd. Om een nieuw drukte-infarct te voorkomen is het zowel volgens luchthaventopman Dick Benschop als vakbondsvoorman Joost van Doesburg onvermijdelijk dat maatschappijen vluchten inleveren.

Volgens voorzitter Marnix Fruitema van brancheorganisatie Barin lopen de gesprekken over ingrepen nog altijd, maar is er geen zicht op een akkoord. ,,Er is wel overeenstemming over het niet opnieuw gebruiken van slots (start- en landingsrechten, red.) als maatschappijen er zelf voor kiezen die niet gebruiken. En over het kijken naar uitplaatsing naar regionale vliegvelden. Maar zeker niet over het verplicht cancelen van vluchten.”

Volledig scherm Personeel dat zich onder andere bezighoudt met de afhandeling van vracht en bagage legde eerder uit onvrede met de werkdruk en de beloning het werk neer. © Joris van Gennip

Maatschappijen die er zelf voor kiezen vluchten te schrappen (omdat ook zij met personeelstekorten kampen) kunnen hun rechten tijdelijk kunnen inleveren zonder dat die vervolgens aan een andere maatschappij wordt uitgedeeld.

Duizend vluchten

Daarmee moet in principe het aantal vluchten tussen begin juni en eind augustus getemperd worden van 126.000 naar 90.000. Dat komt overeen met de eis van vakbond FNV dat Schiphol, om overwerkt personeel en lange rijen te voorkomen, per dag maximaal duizend vluchten moet toestaan, in plaats van de gemiddeld 1432 per dag die deze zomer staan gepland. Het verplaatsen van vluchten naar de vier regiovelden betekent hoogstens enkele tientallen vluchten minder per dag op Schiphol.

Wordt de reductie niet gehaald, dan wil de luchthaven afdwingen dat vluchten worden geschrapt, een zogeheten local rule waarbij alle luchtvaartmaatschappijen — KLM, Transavia en Easyjet voorop — naar rato vluchten inleveren.

Ook daarover moet de luchthaven nog overeenstemming regelen, met de slotcoördinator die onpartijdig start- en landingsrechten verdeelt. Volgens Benschop is het verminderen van vluchten onvermijdelijk, maar is het niet noodzakelijk dat het aantal vluchten 25 tot 30 procent daalt. ,,Die 90.000 is een technische grens.”

Dieprode dagen

Zonder ingrepen kan de situatie deze zomer weer net zo uit de hand lopen als in de meivakantie. Volgens prognoses van luchthaven, maatschappijen, afhandelaars en Marechaussee worden vanaf 4 juli elke dag tenminste 60.000 vertrekkende reizigers per dag verwacht, met in juli elf ‘dieprode’ dagen met meer dan 75.000 vertrekkers.

Of er dan voldoende personeel is, vooral bij de controle van handbagage en passagiers, is onzeker. Momenteel is pas 12 dagen van te voren bekend of er voldoende medewerkers kunnen worden gevonden. Benschop wil dat inzicht langer van te voren, zodat duidelijk is op welke dagen vluchten geschrapt moeten worden om reizigersstroom en personeelsbestand op elkaar af te stemmen.

,,We gaan onze planning verbeteren,” zegt Benschop. ,,We zullen zien dat er groene, rode en dieprode dagen zullen zijn – een combinatie van het aantal passagiers en de hoeveelheid medewerkers. Dat moeten we met de luchtvaartmaatschappijen passend maken. Ik ga niet op goed geluk de zomer in de meivakantie herhalen.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: