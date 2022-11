Schok om dood Dishaïro, die net drie maanden oud was: ‘Heel aangrijpend’

Dinsdagmiddag werden de ouders van Dishaïro, de 25-jarige moeder A.F en vader S.A. aangehouden wegens verdenking van betrokkenheid bij de dood van hun kind. Hij is maar drie maanden oud geworden. Baby Dishaïro overleed op woensdag 2 november, na een nacht in een Nijmeegs ziekenhuis. Een week later worden allebei zijn ouders meegenomen naar het politiebureau: ze worden verdacht van betrokkenheid bij zijn dood.

Volgens verschillende berichten op social media zijn de ouders, een jong stel dat nog maar kort in Beuningen woonde, nog niet zo lang bij elkaar. Buurtbewoners verklaren dat het jonge paar in mei hier kwam wonen, zij was toen hoogzwanger. Dishaïro werd in augustus geboren.

Vlak na de geboorte van hun eerste zoon vertrekt de hele familie nog naar Polen, voor een vakantie. Het kersverse gezin ziet er op foto’s vrolijk uit. Volgens een bron in de kring van de familie waren er tussen A.F. en S.A. wel regelmatig spanningen.

Pril geluk eindigt in nog onduidelijk drama

De 25-jarige moeder, A., was zeer actief op sociale media. Op het videoplatform TikTok hield zij haar ruim 1500 volgers geregeld op de hoogte van haar zwangerschap. Ogenschijnlijk reikhalzend keken A. en haar vriend S., die regelmatig in de video’s is te zien, uit naar de komst van hun baby. ‘We krijgen een zoontje!’, deelt ze in het voorjaar. Het enthousiaste bericht wordt aangevuld met vier babyblauwe hartjes.

De vreugde over de geboorte is ook nog zichtbaar op de voordeur van hun woning. ‘Welkom lieve Dishaïro’, is hier te lezen. Er omheen feestelijke blauwe wolkjes, gele sterretjes en een sikkelmaan. Nog niet zolang geleden werden de vrolijke babykleertjes opgeruimd die hier ook al ter decoratie waren opgehangen.

Op 1 november gaat het faliekant mis: om onduidelijke redenen gaat het niet goed met Dishaïro. Hij wordt uiteindelijk met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in Nijmegen. De volgende dag gaat het niet beter met de baby, en uiteindelijk overlijdt het jongetje die dinsdag 2 november.

In diezelfde week na de dood van de baby wordt de woning van de jonge ouders al een keer onderzocht door de politie. Uiteindelijk worden op dinsdag 8 november de ouders van Dishaïro aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Officieel worden ze verdacht van ‘betrokkenheid bij het overlijden’ van hun zoontje. Meer wil de politie vooralsnog niet kwijt.

‘Hij huilde vaak’

Dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn in het jonge gezin was, blijkt uit meerdere verklaringen van buurtbewoners. Sommigen verklaren dat ‘de baby veel huilde, eigenlijk altijd’. Meerdere buurtbewoners verklaren dat daags voor die maandag 1 november, de dag waarop Dishaïro met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht, een grote ruzie in de flat in Beuningen zou hebben plaatsgevonden tussen de ouders, waarvoor ook de politie zou zijn opgeroepen. De politie doet momenteel nog groot onderzoek onder buurtbewoners en wil lopende het onderzoek verder niks over de zaak kwijt.

Er zijn overigens ook veel bewoners in het complex met ruim 50 woningen, die niets van het hele gebeuren hebben meegekregen. Net als veel andere buurtbewoners reageert Herm Post geschokt. ,,Dit is heel aangrijpend allemaal. Dat het gebeurt vlak bij je eigen woning, het houdt me bezig.” Over wat er precies gebeurt kan zijn? Post: ,,Dat blijft gissen. Niemand die echt weet wat er gebeurd is.”

Uit een uitnodiging van de nabestaanden van de baby die eerder is rondgestuurd, mede namens de ouders en andere familieleden, blijkt dat komende zaterdag de uitvaart van Dishaïro is. Vermoedelijk worden de verdachte ouders komende vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, die zich zal buigen over de verdenkingen en de vraag of de verdachten langer moeten blijven vastzitten of niet.

Deskundige: ‘Jong ouderschap is niet altijd een roze wolk’ ,,Dodingen van een kind ouder dan een dag en jonger dan een jaar komen een paar keer per jaar voor. Het aantal gevallen is meestal op één hand te tellen”, zegt Katinka de Wijs-Heijlaerts, forensisch psycholoog van het Expertisecentrum Kinddoding. Het fenomeen van het ombrengen van een kind ouder dan een dag en jonger dan een jaar wordt in de wetenschappelijke literatuur infanticide genoemd. Jong ouderschap kan van alles los maken bij mensen, vervolgt ze. ,,Het is niet altijd een roze wolk. In een relatie kan het van alles betekenen en niet iedereen reageert daar even goed op. De problematiek kan divers zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een huilbaby en de onmacht om de baby stil te krijgen, maar ook om een postnatale depressie na de bevalling, een problematiek vanuit verslaving of er kan een eerder trauma, meestal verlies van een dierbare, getriggerd worden.”