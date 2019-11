‘Schokkende beelden’: man voor dood achtergelaten in gracht na beroving

Beloning van 15.000 euro in vermis­sings­zaak Johan van der Heyden (56)

10:36 De politie start vandaag een buurtonderzoek in Steenbergen in verband met de verdwijning van de Belg Johan van der Heyden (56). De hoofdofficier van justitie in Breda looft een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip.