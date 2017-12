Scholen geven leerlingen uit voorzorg ijsvrij

,,Hoewel we weten dat er deze en volgende week belangrijke lessen gegeven moeten worden, vinden we de weersvoorspellingen toch zo ernstig dat we jullie veiligheid voorop willen stellen," meldt het 4e Gymnasium in Amsterdam. ,,Daarom hebben wij besloten om jullie, de leerlingen, maandag sneeuwvrij te geven."



Ook in de Zuid-Hollandse Hoeksche Waard zijn veel leerlingen vanmiddag vrij. Door de hevige sneeuwval die vanmiddag wordt verwacht hebben de middelbare scholen besloten alle lessen vanaf het zesde lesuur te schrappen. In Gelderland hebben de meeste scholen besloten leerlingen vrij te geven. Niet alle scholen hebben echter zulke verregaande maatregelen getroffen.