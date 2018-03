Scholen in maag met 'sexy' appjes en vechtfilmpjes

Het leek zo makkelijk. Even die prangende vraag aan de leraar stellen via WhatsApp. Een serieus antwoord komt terug, maar ook: nachtkusjes. Twee leerlingen laten de berichtjes aan de directeur van hun middelbare school zien. De leraar wordt ontslagen.

Maar wat doe je als een leraar per ongeluk een pikante privéfoto in de klassenapp verstuurt? Of als een docent via Twitter een politieke uitspraak doet, waarover leerlingen en ouders hun beklag doen? En wat als de naam van jouw school ineens overal in het nieuws opduikt, omdat leerlingen ongevraagd een naaktfoto van een klasgenoot via sociale media hebben verspreid?